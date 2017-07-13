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New York'ta Farelerle Mücadele İçin 32 Milyon Dolarlık Bütçe Ayrıldı

NEW YORK'TA FARELERLE MÜCADELE İÇİN 32 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

ABD'nin en büyük kenti ve ülkenin "ekonomi başkenti" olarak bilinen 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'ta farelerle mücadele için 32 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : New York'ta Farelerle Mücadele İçin 32 Milyon Dolarlık Bütçe Ayrıldı(6/10)2

New York Belediyesi sayısı 2 milyon civarında olduğu tahmin edilen farelerle mücadelede hedef büyüttü. NEW ABD'nin en büyük kenti ve ülkenin "ekonomik başkenti" olarak bilinen 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'ta farelerle mücadele için 32 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

FARELERLE MÜCADELE İÇİN 32 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Belediye yönetimi, kentte insan sağlığına zararı bilinen bu kemirgenlerin yaklaşık yüzde 70'ini azaltmak için 32 milyon dolar bütçe ayırdığını açıkladı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, "Fareleri New York'ta yaşamın normal bir parçası olarak kabul etmiyoruz." dedi.

GEÇEN SENE FARE İDRARINA TEMAS EDEN BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Blasio, mücadelede hedefin Manhattan'ın Chinatown, East Village ve Lower East Side, Brooklyn'in Bushwick ve Bedford-Stuyvesant ve Bronx'ın Grand Concourse bölgeleri olduğunu bildirdi. Kent, mücadele çerçevesinde eylül ayında farelere karşı dayanıklı güneş kompaktörleri kurarak telden üretilmiş atık sepetlerini çelik kutularla değiştirmeyi planlıyor. Bronx'ın Grand Concourse bölgesinde geçen şubat ayında bir kişinin, fare idrarına temasla bulaşan "leptospiroz"dan öldüğü açıklanmıştı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET YAĞIYOR

New York Sağlık Müdürlüğü, yılbaşından bu yana farelerle ilgili 10 binden fazla şikayet aldıklarını duyurdu.

"FARELERİ ORTADAN KALDIRMANIN EN İYİ YOLU ÇÖP GİBİ YİYECEKLERDEN MAHRUM ETMEK"

Temizlik İşleri Amiri Kathryn Garcia ise New Yorklulara seslenerek, "fareleri ortadan kaldırmanın en iyi yolunun evdeki çöpler ve sokaklardaki çöp gibi yiyeceklerden mahrum etmek" olduğunu ifade etti. Columbia Üniversitesinden bir doktora öğrencisi 2014 yılında kullandığı istatistiksel analiz yöntemiyle kentte 2 milyon civarında fare olduğunu tahmin etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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