NEW YORK'TA ERDOĞAN İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar