O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

new york'ta erdoğan için olağanüstü güvenlik önlemleri

NEW YORK'TA ERDOĞAN İÇİN OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekti.

Tarih : 20 Eylül 2016, 10:51
Puan Ver : New York'ta Erdoğan İçin Olağanüstü Güvenlik Önlemleri(0/10)


Birleşmiş Milletler 71. Genel Kurul Çalışmaları'na katılmak için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındığı dikkat çekti.








Etiketler: New  York  Ta  Erdoğan  İçin  Olağanüstü  Güvenlik  Önlemleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER