New York'ta öğle namazından çıkan Bangladeş asıllı imam ve yardımcısı bir saldırgan tarafından silahla vurularak öldürüldü.



ABD'nin New York kentinde öğle namazını kıldırdıktan sonra evine gitmekte olan imam ve yardımcısı tabancayla başlarından vurularak öldürüldü. El-Furkan Cami'nde öğle namazını kıldıran Bangladeş asıllı Maulama Akonjee adlı imam ve yardımcısı Thara Uddin kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Hispanik kökenli bir saldırgan tarafından vurulan imam ve yardımcısı kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.