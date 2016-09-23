NEW YORK'TA BÜYÜK PANİK!
ABD'NİN New York kentinde, La Guardia Havalimanı'nın B terminali, şüpheli ve sahipsiz bir araç bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
LaGuardia Havalimanı'nın B Terminali'nin önündeki şüpheli aracın kapılarının açık olmasına rağmen, içinde kimsenin bulunmaması yetkilileri harekete geçirdi.
Şüpheli araç nedeniyle, B Terminali'nde bulunan tüm yolcular ve personel, terminal dışına çıkarıldı. Kapatılan terminal yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı.
LaGuardia Havalimanı'ndaki olayın, New York ve New Jersey'de son bir hafta içinde yaşanan ve 31 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı terör eylemlerinden sonra meydana gelmesi, ABD'deki paniği artırdı.
Havalimanındaki olay nedeniyle terminalde büyük bir kaos yaşanırken, bazı kişiler ellerinde valizlerle başka terminallere geçmeye çalıştı. Bazı yolcular ise terminal dışında beklemeyi sürdürdü.
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