O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

new york'ta büyük panik!

NEW YORK'TA BÜYÜK PANİK!

ABD'NİN New York kentinde, La Guardia Havalimanı'nın B terminali, şüpheli ve sahipsiz bir araç bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Tarih : 23 Eylül 2016, 10:56
Puan Ver : New York'ta Büyük Panik!(0/10)


LaGuardia Havalimanı'nın B Terminali'nin önündeki şüpheli aracın kapılarının açık olmasına rağmen, içinde kimsenin bulunmaması yetkilileri harekete geçirdi.



Şüpheli araç nedeniyle, B Terminali'nde bulunan tüm yolcular ve personel, terminal dışına çıkarıldı. Kapatılan terminal yaklaşık 1 saat sonra yeniden açıldı.



LaGuardia Havalimanı'ndaki olayın, New York ve New Jersey'de son bir hafta içinde yaşanan ve 31 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı terör eylemlerinden sonra meydana gelmesi, ABD'deki paniği artırdı.



Havalimanındaki olay nedeniyle terminalde büyük bir kaos yaşanırken, bazı kişiler ellerinde valizlerle başka terminallere geçmeye çalıştı. Bazı yolcular ise terminal dışında beklemeyi sürdürdü.








Etiketler: New  York  Ta  Büyük  Panik    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER