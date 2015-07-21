NEW YORK'A ÇÖP KUTUSUNDAN ÜCRETSİZ İNTERNET GELİYOR
Büyük şehirlere ücretsiz kablosuz internet şemsiyesi kurma hayali aslında her belediyenin hayalidir. Öte yandan, İnternet servis sağlayıcılarının gelirlerini büyük oranda düşürebilecek bu girişimler her seferinde hüsranla sonuçlanır.
Büyük şehirlere ücretsiz kablosuz internet şemsiyesi kurma hayali aslında her belediyenin hayalidir. Öte yandan, İnternet servis sağlayıcılarının gelirlerini büyük oranda düşürebilecek bu girişimler her seferinde hüsranla sonuçlanır.
ABD'de New York şehri şimdi ilginç bir projeyi denemeye başlıyor. New York atık toplama departmanı, veya bizdeki ismiyle, fen işleri müdürlüğü, New York'a yerleştirdiği çöp kutularına kablosuz internet hot spotları yerleştirmeye başlıyor.
Belediyenin amacı aslında hangi çöp kutusunun dolduğunu, hangisinin pis kokmaya başladığını anında tespit edip çöp arabalarını hızla o noktaya yönlendirmek. Bunun için çöp kutularına sensorlar yerleştiren belediye ayrıca kablosuz internet vasıtasıyla da bu verileri belediye merkezine ulaştırıyor. Belediye şimdi, çöp kutularının kablosuz internet bağlantısını hot spotlara dönüştürerek çevredeki halkın yararlanabileceği şekilde ücretsiz hale getirmek istiyor. Bu amaçla birkaç çöp kutusunda deneme yayınına başlayan belediye sinyalin kapsadığı alandan, bağlantı hızlarından, bağlanan kişi sayısından memnun görünüyor ve projeyi şehir çapında genişletecek gibi görünüyor. Diğer bir deyişle, eğer yolunuz New York'a düşerse ve internete bağlanıp e-postalarınızı okumak, sosyal medya hesaplarınızı güncellemek, WhatsApp yazışmalarınızı yapmak isterseniz, pahalı “dolaşım” kartlarından satın almak yerine, etraftaki çöp kutularını aramak akıllıca bir seçenek olabilir.
Güneş enerjisiyle çalışan çöp kutularından yayın yapan hot spotlara bağlanarak, ABD'nin internet alt yapısını acımasızca sömürebilirsiniz.
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