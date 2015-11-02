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NEW YORK TİMES MEYDANI'NDA AK PARTİ KUTLAMASI


NEW YORK TİMES MEYDANI'NDA AK PARTİ KUTLAMASI
Tarih : 02 Kasım 2015, 11:58
Puan Ver : New York Times Meydanı'nda Ak Parti Kutlaması(9/10)8


New Jersey ve New York çevresinde yaşayan küçük bir grup Ak Parti yandaşı, New York'un Times Meydanı'nda, AK Parti'nin yeniden tek başına iktidara gelmesini kutladı.



Filistinli ve Mısırlıların da destek verdiği kutlama gösterisinde Rabia işaretleri yapan destekçiler, AK Parti'nin yeniden iktidarı elde etmesini dualar ederek kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti lehine sloganlar atan grup daha sonra dağıldı.








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