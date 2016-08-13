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new york borsası karışık kapandı

NEW YORK BORSASI KARIŞIK KAPANDI

New York borsası, ABD'de makroekonomik verilerin piyasa beklentisinin altında gelmesiyle haftanın son işlem gününü karışık tamamladı.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 12:19
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New York borsası, ABD'de makroekonomik verilerin piyasa beklentisinin altında gelmesinin, petrol fiyatlarındaki artış ve teknoloji şirketlerinin hisse senetlerindeki değer artışıyla dengelenmesiyle haftanın son işlem gününü karışık tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 37,12 puan (yüzde 0,20) azalışla 18.576,40 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,74 puan (yüzde 0,08) düşüşle 2.184,05 puana ulaştı. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 4,50 puan (yüzde 0,09) değer kazanarak 5.232,89 puan oldu.



Böylece, Nasdaq Teknoloji Endeksi yeni bir rekor kırarak günü tamamlarken 2012'de 30 Mart'la biten haftadan bu yana ilk defa 7 hafta üst üste artış kaydetmiş oldu.

 








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