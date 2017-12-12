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New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş

NEW YORK BOMBACISI, TRUMP'IN KUDÜS KARARININ İNTİKAMINI ALMAK İSTEMİŞ

ABD'nin New York kentinde 4 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı gerçekleştiren Bangladeşli bombacının, Trump'ın Kudüs kararının intikamını almak istediği öne sürüldü.

Tarih : 12 Aralık 2017, 09:20
Puan Ver : New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş(7/10)3

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Otobüs Terminaline gerçekleştirilen bombalı saldırının Başkan Trump'ın Kudüs kararı ile İsrail'in Gazze'ye yaptığı hava saldırılarında öldürülen 4 Filistinlinin intikamını almak için yapıldığı iddia edildi. ABD'nin haber kanalı CNN'nin bir polis kaynağına dayandırdığı haberde FBI'ın ilginç detaylara ulaştığı ileri sürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'TAN ETKİLENDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Times Meydanı ile Pensilvanya Tren İstasyonu arasında bulunan kentin en işlek ve hareketli yeri olarak bilinen 42. Cadde üzerindeki Port Authority Otobüs Terminalinde meydana gelen saldırıyı 27 yaşındaki Akayed Ullah'ın yaptığı açıklandı. 7 yıldır ABD'de yaşayan saldırganın DEAŞ'tan etkilenerek el yapımı bomba ile eylemini gerçekleştirdiği bildirildi.

TRUMP'IN KUDÜS KARARININ İNTİKAMINI ALMAK İSTEMİŞ

Saldırgan ile birlikte yaralanan 4 kişinin tedavileri sürdürülürken FBI'ın ilginç detaylara ulaştığı açıklandı. CNN'in bir polis kaynağına dayandırdığı haberinde Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinden sonra başlayan protesto gösterileri ve Gazze'ye yapılan hava saldırılarında öldürülen 4 Filistinlinin intikamını almak amacıyla Akayed Ullah'ın eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi.

"NİHAYİ AMACINA ULAŞAMADI"

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, otobüs terminalinde yaşanan olayın terörist bir saldırı olduğunu belirterek, "Tanrıya şükür fail nihai amaçlarına ulaşamadı" ifadesini kullandı. New York Valisi Andrew Cuomo da yaptığı açıklamada halkı sakin olmaya davet ederek, "Günlük işimize geri dönelim. Onların bizi bozmasına asla müsaade etmeyeceğim" dedi.

ASLEN BANGLADEŞLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aslen Bangladeşli olduğu ortaya çıkan 27 yaşındaki bombacının, 7 yıldır ABD'de yaşadığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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