

Otomobilseverlerin merakla beklediği New York Auto Show, cuma günü kapılarını ziyaretçilerine aralayacak.







On gün sürecek fuar, Mercedes, BMW, Audi gibi Alman devlerinden Ford, Dodge ve Cadillac gibi yerli markalara ve Toyota ile Honda'nın da aralarında bulunduğu, özellikle ABD piyasasında pazar payı yüksek Asya menşeli üreticilere kadar çok sayıda markaya ev sahipliği yapacak.







Bine yakın otomobil ve arazi aracının sergileneceği fuarın binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.







Manhattan'daki Javits Kongre Merkezinde gerçekleştirilen fuarın basın tanıtımında, popüler markaların yeni ve makyajlı modelleri dikkati çekti.







BMW, bu yılki fuarda, Avrupa ve Türkiye pazarlarındaki en başarılı modellerinden 5 serisinin, hibrit dahil farklı motor seçenekleriyle sunulan makyajlı yeni versiyonunu görücüye çıkardı.







Hibrit ve alternatif yakıt trendlerinin ön plana çıktığı fuarda, lüks spor otomobil üreticisi Porsche, Panamera modelinin en güçlü versiyonu şeklinde konumlandırdığı hibrit versiyonunu tanıttı.







Benzinli ve elektrikli motorlarının toplam gücü 680 beygiri bulan Panamera S E-Hybrid, 2018 yılının sonunda ABD piyasasında boy gösterecek.







Seri üretime girmiş ilk hibrit araç Prius'un üreticisi Toyota, fuarda, yenilediği Mirai modeli ve tek kişilik konsept modellerle hibrit ürün gamını zenginleştirdi.











kaynak:sabah