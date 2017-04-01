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new jersey eyaletinde filistin bayrağı göndere çekildi

NEW JERSEY EYALETİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı North Bergen kentinde belediye binasının gönderine Filistin bayrağı çekildi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:44
Puan Ver : New Jersey Eyaletinde Filistin Bayrağı Göndere Çekildi(6/10)5


North Bergen Belediye Başkanı Nicholas Sacco ile Filistin toplumu üyelerinin katıldığı törende Amerikan ve Filistin marşları okundu. Daha sonra bir grup öğrenci Filistin müziği eşliğinde dans gösterisi sundu.



Sacco, etkinlikte yaptığı konuşmada, törenin bu sene üst üste ikinci kez gerçekleştirildiğini belirterek, "North Bergen canlı ve hareketli bir şehre dönüştü. Bunda Arap topluluğunun önemli payı var." dedi.



 



kaynak:sabah








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