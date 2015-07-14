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new horizons'ın plüton ile buluşmasını kutluyor!

NEW HORİZONS'IN PLÜTON İLE BULUŞMASINI KUTLUYOR!

Google bugün New Horizons uzay aracının cüce gezegen Plüton ile buluşmasını bir Doodle ile kutluyor.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:09
Puan Ver : New Horizons'ın Plüton İle Buluşmasını Kutluyor!(10/10)11


Bugün dünyanın gözü kulağı cüce gezegen Plüton'un yanından geçecek New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracında olacak. Google da New Horizons ile Plüton'un buluşamasını kutlamak için bir Doodle hazırlamış. Doodle'da Google'ın ortadaki o harfi Plüton olmuş ve News Horizons Plüton'un yanından geçiyor.



NEW HORİZONS 9 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTI



New Horizons uzay aracı Plüton ile buluşmak için 9 yıl önce yola çıktı. New Horizons bugün Plüton'un yanından geçerken cüce gezegene odaklanacak ve bilimsel ölçümler yapıp Plüton'un detaylı fotoraflarını çekecek. Bu fotoğraflar bilim insanlarına cüce gezegenin şimdiye kadarki en detaylı görüntülerini sunacak. Plüton, Güneş Sistemi'nin üçüncü bölgesi olarak kabul edilen Kuiper Kuşağı'nda yer alıyor. New Horizons bu az bilinen kuşak hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Uzay aracı Güneş sistemini terk etmeden önce Kuiper Kuşağı'ndaki başka bir cismin daha yanından geçebilir.

 








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