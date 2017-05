TürkTraktör markası New Holland, yüksek perfomans, güç ve konforu bir arada sunan iş makinelerini KOMATEK 2017 Fuarında sergiledi.



TürkTraktör açıklamasına göre, New Holland, 3-7 Mayıs'ta Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen KOMATEK 2017 Fuarında son teknolojiye sahip, verimli ve yüksek performanslı iş makinelerini farklı sektörlerden katılımcıların beğenisine sundu.







New Holland, fuardaki standında ziyaretçileri ürün yelpazesinde yer alan Kazıcı Yükleyiciler, Teleskopik Yükleyiciler, Nokta Dönüşlü Mini Yükleyiciler ve Mini Ekskavatörler ile karşıladı.







Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alessandro Cazzin, 2 yılda bir düzenlenen KOMATEK'in, iş, inşaat makine ve ekipmanları sektörünü bir araya getiren en önemli platformlardan biri olduğunu belirtti.







