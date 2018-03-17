NEVŞİN MENGÜ'NÜN AVUKAT KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.
Geçtiğimiz aylarda CNN Türk'teki görevinden ayrılan ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Burak Mengü " Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum." dedi.
Kaynak: haberinburada
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