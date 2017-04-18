NEVŞEHİR'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Nevşehir'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir astsubay tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında muvazzaf asker Telat O, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Telat O, çıkarıldığı Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
kaynak:sabah
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