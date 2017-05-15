NEVŞEHİR'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde hakkında soruşturma başlatılan Seyit Ahmet R. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
kaynak:sabah
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