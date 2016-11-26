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NEVŞEHİR'DE TİYATROCULAR KAZA GEÇİRDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI


NEVŞEHİR'DE TİYATROCULAR KAZA GEÇİRDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Tarih : 26 Kasım 2016, 13:05
Puan Ver : Nevşehir'de Tiyatrocular Kaza Geçirdi: 1 Ölü, 1 Yaralı(10/10)7


”Gözyaşı Geceleri' adlı tiyatro ekibi ‘Son Kale Türkiye' gösterisi için Nevşehir'e gelirken, Acıgöl İlçesi yakınlarında kaza geçirdi. 54 yaşındaki Bekir Erdem Öz'ün kullandığı 06 MSB 34 plakalı midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada tiyatroculardan 25 yaşındaki Muhammet Tiyek olay yerinde hayatını kaybetti.



 



kaynak:sözcü








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