NEVŞEHİR'DE TİYATROCULAR KAZA GEÇİRDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
”Gözyaşı Geceleri' adlı tiyatro ekibi ‘Son Kale Türkiye' gösterisi için Nevşehir'e gelirken, Acıgöl İlçesi yakınlarında kaza geçirdi. 54 yaşındaki Bekir Erdem Öz'ün kullandığı 06 MSB 34 plakalı midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada tiyatroculardan 25 yaşındaki Muhammet Tiyek olay yerinde hayatını kaybetti.
kaynak:sözcü
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