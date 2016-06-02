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nevşehir'de pompalı dehşeti

NEVŞEHİR'DE POMPALI DEHŞETİ

Nevşehir'de iki kişi arasında çıkan tartışma sonrasında bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Tarih : 02 Haziran 2016, 09:28
Puan Ver : Nevşehir'de Pompalı Dehşeti(5.8/10)10


Edinilen bilgilere gece saatlerinde Nevşehir Esentepe Mahallesi şelale parkında iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi yanında bulunan 39 yaşında ki Ömer Apaçık isimli kişiyi pompalı tüfekle vurdu. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından olay polis ekiplerine ihbar edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralanan şahsa olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Ömer Apaçık Hastane yolunda hayatını kaybetti.



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri tarafından Şelale Parkında incelemeler yapıldı. Cinayetin meydana geldiği Şelale parka gelen nöbetçi savcı ise polis ekiplerinden bilgiler alırken Ömer Apaçık isimli kişiyi öldüren cinayet zanlısı ise cinayet aleti ile kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.








Etiketler: Nevşehir  De  Pompalı  Dehşeti    haber

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