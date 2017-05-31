

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından gözaltına alınan öğretmen H.Y. ile icra müdür yardımcısı A.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.







kaynak:sabah