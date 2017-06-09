

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan emniyet şube müdürü Y.A., Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye gönderildi. Şüpheli Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.







kaynak:milliyet