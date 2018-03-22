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NEVŞEHİR'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ! BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ


Nevşehir'de askeri uçak düştü! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
Tarih : 22 Mart 2018, 21:50
Puan Ver : Nevşehir'de Askeri Uçak Düştü! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Gönderildi(8/10)4

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EĞİTİM İÇİN HAVALANAN F-16 UÇAĞI KIRIMA UĞRADI

Düşen uçakla ilgili TSK, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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