NEVŞEHİR'DE ASKERİ UÇAK DÜŞTÜ! BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
EĞİTİM İÇİN HAVALANAN F-16 UÇAĞI KIRIMA UĞRADI
Düşen uçakla ilgili TSK, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." dedi.
Kaynak: haberinburada
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