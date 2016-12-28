Son günlerde gündemden düşmeyen popüler hacker grubu OurMine, bu kez ortak çalışmaya yeni başlayan iki popüler firmayı hedefledi. Peki alaycı bir tavırla firmalara saldırılarda bulunan OurMine kimdir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Son günlerde gündemden düşmeyen popüler hacker grubu OurMine, bu kez ortak çalışmaya yeni başlayan iki popüler firmayı hedefledi. Peki alaycı bir tavırla firmalara saldırılarda bulunan OurMine kimdir? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



OurMine 2014 yılında ortaya çıkan bir hack grubu. Suudi Arabistan'da yaşadıkları iddia edilen grubun saldırı yönü genellikle büyük siteler ve büyük kişiler olarak ortaya çıkıyor. Herhangi bir üyesi yada kod adı bilinmeyen OurMine özellikle 2016 yılında büyük ses getirmeyi başardı. Pokemon Go'nun büyük popülerliğinin arkasından gelen ölüm ve kaybolma haberlerinin ardından OurMine, Pokemon GO'nun yapımcısı olan John Hanke'in Twitter hesabını hacklemişti. Bunun yanında LinkedIn, Pinterest, MySpace'in hacklenmesi ve Google CEO'su Sunder Pichai, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in Twitter hesaplarının hacklenmesi grubun popülerliğini bir hayli arttırdı. Grubun tekrar gündeme geldiği firmalar ise bu kez daha farklı.



Birçok kıtada servis sağlayıcılığı yapan Netflix, OurMine'ın son kurbanı olmaktan kaçamadı. Yine Twitter hesapları üzerine yapılan saldırıda grubun attığı alaycı patlaşım dikkatleri üzerlerinde toplamalarına yetti. Paylaştıkları gönderide “Endişelenmeyin sadece güvenliğini test ediyoruz. Güvenliğinize yardım etmemiz için bize ulaşın” tarzı şeyler söyleyen grup ardından birkaç saat geçmeden Marvel'ın resmi Twitter hesabında da benzer bir gönderi görüldü.



Hemen hemen aynı iki gönderi paylaşan OurMine, kendilerine ulaşmaları için bir mail hesabı bırakmayı da ihmal etmedi.



Her ne kadar firmalara yapılan saldırılar gibi görünse de, Twitter'ın güvenlik açıklarını da gün yüzüne çıkartmayı başaran OurMine saldırılarında hız kesmeyecek gibi gözüküyor.



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