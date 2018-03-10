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Netflix ile görüşmeler tamam, Obama çiftinin programı yolda

NETFLİX İLE GÖRÜŞMELER TAMAM, OBAMA ÇİFTİNİN PROGRAMI YOLDA

Amerikan New York Times gazetesi, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın internet üzerinden televizyon yayını yapan Netflix şirketi ile program yapmak için görüşmeler yürüttüğünü yazdı.

Tarih : 10 Mart 2018, 02:20
Puan Ver : Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda(8/10)4

Obama çifti, cesaret veren hikayelere yoğunlaşan özel içeriklerin üretildiği yapımlarda yer alacak. Eğer anlaşma sağlanırsa, Obama çifti ABD'de ana akım medyayı by-pass ederek küresel bir platforma sahip olacak.

NETFLIX YORUM YAPMADI

Netflix yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada haberle ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi. Obama'nın eski kıdemli danışmanlarından Eric Schultz planları doğrulamadı ancak bunun anlamlı olacağını söyledi.

"İNSANLARA YARDIM ETMENİN YENİ YOLLARINI ARIYOR"

New York Times'a konuşan Schultz, "Başkan ve Bayan Obama her zaman ilham vermek için öykü anlatmanın gücüne inandı. Hayatları boyunca dünyayı sessizce daha iyi bir yere dönüştürmek isteyen insanların çabalarının öykülerini öne çıkardılar. Gelecekteki planlarını düşünürken diğerlerine yardım etme ve onların öykülerini paylaşmanın yeni yollarını arıyorlar" dedi.

TARTIŞMA PROGRAMI HAZIRLYABİLİR

Gazete; sağlık sistemi, iklim değişikliği ve göçmenlik gibi konularda bir tartışma programı yönetmesinin Barack Obama ile ilgili fikirlerden biri olduğunu yazdı.

TRUMP'I ELEŞTİREMEYECEK

Ancak Obama'nın bu programları kullanarak muhafazakar çevreleri ya da ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmesi öngörülmüyor.

Netflix; filmler, diziler ve diğer programlarıyla küresel düzeyde popüler olduğunu kanıtladı. Üye sayısı 2017 sonu itibarıyla 118 milyona ulaştı. Anlaşma sağlanırsa Obama çiftine ne kadar ödeme yapılacağı ise bilinmiyor.

Barack Obama'nın Twitter'da 100 milyon, Facebook'da da 55 milyon takipçisi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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