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netflix dizileri internet olmadan da izlenebilecek

NETFLİX DİZİLERİ İNTERNET OLMADAN DA İZLENEBİLECEK

Onlarca film ve diziyi kullanıcıların ayaklarına getiren Netflix, kısa süre önce çevrimdışı film ve dizi izleme özelliğini getireceklerini açıklamıştı. 30 Kasım 2016'dan itibaren kullanıcılar artık dizi ve filmleri çevrimdışı izleyebilecekler.

Tarih : 03 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Netflix Dizileri İnternet Olmadan Da İzlenebilecek(5/10)5


Onlarca film ve diziyi kullanıcıların ayaklarına getiren Netflix, kısa süre önce çevrimdışı film ve dizi izleme özelliğini getireceklerini açıklamıştı. 30 Kasım 2016'dan itibaren kullanıcılar artık dizi ve filmleri çevrimdışı izleyebilecekler.



 



29 Ağustos 1997 yılında kurulan Netflix, neredeyse tüm dünyada hizmet veren bir içerik devi. Sayısız dizi ve filmleri kullanıcılarına sunmakla kalmayıp kısa süre önce kendi dizilerini de çektirmeye başlayan platform, birkaç ay önce Türkçe olarak hizmet vermeye de başlamıştı.



Bugün yapılan duyuru ile birlikte Amerikan merkezli video içerik devi, çevrimdışı izleme özelliğini devreye aldı. Bu hizmetten yararlanmak için yapılması gereken tek şey filmi ve ya diziyi önceden indirmek. Bu haberin internet paketlerini rahatlatacağı bir gerçek. Artık kullanıcılar istedikleri yer ve zamanda dizi ve film izleyebilecekler. Tamamen ücretsiz olan bu hizmet, sadece yeni güncellemeye sahip olan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu özelliklerin yanı sıra bir de Netflix tarafından koyulan sınırlamalar var.





  • Çevirim dışı izleme sistemi sadece iOS ve Android telefon/tabletlerinde çalışıyor.





  • Tüm diziler bu sisteme destek vermiyor.





  • Bölge sınırlaması mevcut.





  • İndirilen içeriklerde süre limiti var. Bazı içerikler 48 saat iken bazıları 2 haftayı bile bulabiliyor. Bu süre kullanıcıya indirme işlemi başlatılmadan bildiriliyor.





Şu an Türkiye'de hizmet veren Netflix'in mevcut 3 kullanıcı paketi bulunmakta.



 



Netflix'in Bu Paketleri Neler ?



-Giriş paketi olarak tabir edilen ve aylık ₺26,99  olan Netflix Basic paketinde, dizi ve filmleri tek bir ekrandan 720P izlenebiliyor.



-Aylık ₺33,99  olan Netflix Standard paketinde 2 farklı ekranda aynı anda 1080P izlenebiliyor.



-Son olarak ise en üst paket olan Netflix Premium paketinde ise aylık ₺40,99 ödeyerek 4K çözünürlükte 4 farklı ekrandan aynı anda izlenebiliyor.



Neden virüs bulaştı bilmiyoruz








Etiketler: Netflix  Dizileri  İnternet  Olmadan  Da  İzlenebilecek    haber

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