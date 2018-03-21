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Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli
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Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli

NETENYAHU'DAN IRKÇI AÇIKLAMA: AFRİKALI GÖÇMENLER, TERÖRDEN DAHA TEHLİKELİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Afrikalı kaçak göçmenlerin "terörden daha büyük bir tehlike" olduğunu söyleyerek ırkçı bir açıklamaya imza attı.

Tarih : 21 Mart 2018, 11:20
Puan Ver : Netenyahu'dan Irkçı Açıklama: Afrikalı Göçmenler, Terörden Daha Tehlikeli(10/10)6

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Afrikalı kaçak göçmenlerin "terörden daha büyük bir tehlike" olduğunu söyledi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, ülkenin güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, "Mısır'ın Sina Yarımadası buyunca duvar inşa etmelerindeki amacın saldırıları ve sızmaları engellemek olduğunu" ileri sürdü.

"İSRAİL'İN SINIRLARINI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

İsrail'in "radikal İslami bölgelerle çevrili olduğunu ileri süren ve sınırlarını korumak zorunda bulunduğunu" iddia eden Netanyahu, şunları kaydetti:

"Sınırımız boyunca uzanan Sina ile aramızda 200 kilometre uzunluğundaki duvardan oluşan büyük bir projeyi tamamladık. Bu duvar olmasaydı Sina'da faaliyet gösteren terör unsurlarının düzenlediği terör saldırıları ve Afrikalı kaçak göçmenlerin dalga dalga sınırı geçerek ülkemize sızmaları gibi büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktık. Bu da çok tehlikelidir."

"150 BİN KİŞİ ÜLKEYE SIZSAYDI..."

Netanyahu, şöyle konuştu:

"Demokratik Yahudi devletinden bahsediyoruz. Her yıl 50 bin kişi, daha sonra 100 bin ve ardından da 150 bin kişi ülkeye sızsaydı demokratik Yahudi devletinin varlığını garanti altına alabilir miydik? Eğer sayıları 1 veya 1,5 milyona ulaşsaydı devlet kaybolurdu. Bu olmadı. Duvarı inşa ettik. Güvenlik ihtiyacına verdiğimiz öneme uygun bir şekilde altyapıda da büyük yatırımlar yapıyoruz."

"GÜVENLİK" İDDİASIYLA DUVAR İNŞA EDİYORLAR

İsrail hükümeti son yıllarda Ürdün, Lübnan, Mısır, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria'nın içinde ve Golan Tepeleri'nde "güvenlik" iddiasıyla duvar inşa ediyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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