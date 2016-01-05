NETANYAHU'NUN EŞİ YİNE SORGUYA ALINDI
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi, devlet ödeneğini özel işlerde kullanmak ve yabancı devlet adamlarının verdiği hediyeleri özel mülkiyetine geçirmekle suçlanıyor.
İsrail'de, başbakanlığın kullanımına tahsis edilen ödenekten özel işlerine harcama yaptığı gerekçesiyle geçen perşembe günü 6 saat sorgulanan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, dün ikinci kez sorgulandı. Sara Netanyahu böylece son beş günde ikinci kez sorgulanmış oldu.
Jerusalem Post gazetesi, Sara Netanyahu'nun, İsrail polisinin yolsuzlukla mücadelede görev yapan Lahav 433 birimi tarafından dün 17.00'da sorguya alındığını duyurdu.
Sara Netanyahu, Başbakanlık konutundaki eşyaları özel konutuna taşımak, devlet ödeneğini özel işlerde kullanmak gibi suçlamalarla karşı karşıya.
Netanyahu ayrıca, yabancı devlet adamlarının verdiği hediyeleri başbakanlık ofisine teslim edip Hazine'ye kaydettirmek yerine özel mülkiyetine geçirmekle suçlanıyor.
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