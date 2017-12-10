NETANYAHU'DAN HADSİZ AÇIKLAMA: KUDÜS'ÜN İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLDUĞUNU KABUL EDİN!
Fransa'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"KUDÜS'ÜN İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLDUĞUNU KABUL EDİN"
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından dünyadan yükselen tepkilere aldırmayan Netanyahu, Filistinlilere seslenerek "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu kabul edin" diye konuştu.
"BARIŞ İSTİYORSA OTURUP KONUŞMAYI KABUL ETMELİ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Mahmud Abbas barış istiyorsa eğer karşılıklı oturup konuşmayı kabul etmeli" dedi.
DÜNYA KUDÜS İÇİN AYAKTA
Çarşamba günü Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldıklarını açıklamış, bu açıklamanın ardından da başta Filistin olmak üzere tüm dünyadan tepkiler yükselmişti. Filistin'de düzenlenen gösterilere İsrail güçleri vahşice müdahale etmiş gösterilerde çok sayıda Filistinli yaralanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar