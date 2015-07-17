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netanyahu ucm'nin mavi marmara davası kararını eleştirdi

NETANYAHU UCM'NİN MAVİ MARMARA DAVASI KARARINI ELEŞTİRDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin Mavi Marmara saldırısıyla ilgili verilen soruşturmaya gerek olmadığı yönündeki kararın yeniden incelenmesi isteminin, "siyasi ve gülünç" bir karar olduğunu savundu.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:34
Puan Ver : Netanyahu Ucm'nin Mavi Marmara Davası Kararını Eleştirdi(7/10)7


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yargıçlarının, Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine baskın düzenleyen İsrail hakkında açılan davayla ilgili daha önce verilen "soruşturmaya gerek olmadığı" yönündeki kararın yeniden incelenmesini istemesini eleştirdi. Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin kararının "siyasi ve gülünç" olduğunu belirterek, "İsrail askerleri, BM Genel Sekreteri'nin atadığı ve uluslararası gözlemcilerle yargıçlardan oluşan bir komisyonun aldığı deniz ablukası kararını delmeye yönelik bir saldırıyı durdurmak için uluslararası hukuka uygun olarak savunma pozisyonunda hareket etmiştir" ifadesini kullandı. Mavi Marmara'da israil askerlerinin yaptığı katliamı savunan Netanyahu, şunları kaydetti: "Suriye'de Esad kendi halkından on binlerce insanı katlederken, İran yüzlerce kişiyi infaz ederken ve Hamas Gazze'de çocukları insan kalkanı olarak kullanırken mahkeme, gülünç siyasi nedenlerle İsrail ile uğraşmayı seçmiştir. Bu iki yüzlülük karşısında askerlerimiz sahada bizi savunmaya devam edecekler, biz de onları uluslararası alanda savunacağız." UCM ön büro mahkemesi, savcılardan, Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisine baskın düzenleyen İsrail hakkında açılan davada verdikleri soruşturma yapmama kararını yeniden incelemeleri talebinde bulunmuştu. İsrail'in Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının mahkemenin yetki alanına girdiğine inandıklarını belirten İHH avukatları, soruşturmaya gerek olmadığına ilişkin kararın ön büro mahkemesi tarafından kaldırılmasını istemişti. Abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisi, 2010 yılında uluslararası sularda İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalmış ve müdahale sonunda 10 kişi şehit olurken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. İHH ile mağdur aileler olaydan sonra UCM'ye yaptıkları suç duyurusunda, saldırıda rolleri olan İsrailli yetkililerin yargılanmasını talep etmişti. Türkiye ve İsrail'in taraf olmadığı UCM, Mavi Marmara gemisi kendilerine üye Komor Adaları'nda kayıtlı olduğu için başvuruyu kabul etmişti.



 








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