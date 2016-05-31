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NETANYAHU: TÜRKİYE İLE UZLAŞMA ÇOK YAKIN


NETANYAHU: TÜRKİYE İLE UZLAŞMA ÇOK YAKIN
Tarih : 31 Mayıs 2016, 11:16
Puan Ver : Netanyahu: Türkiye İle Uzlaşma Çok Yakın(8/10)9


İsrail Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan görüşmelerde anlaşmanın artık çok yakın olduğunu söyledi.



Haaretz'in haberine göre, dün ABD Kongresi'nden bir heyeti Kudüs'te kabul eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, toplantı boyunca uzlaşmanın çok yakın olduğunu üç kez tekrarladı.



Aynı habere göre İsrail Başbakanı, Ankara ile ilişkilerin 10 yıl önceki düzeyine dönmesini beklememekle beraber, normalleşmenin iki ülkenin bir dizi bölgesel çıkarlarının gelişmesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.



Haaretz'in İsrailli bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerde tek sıkıntının, İsrail'in kapatılmasını istediği İstanbul'daki Hamas temsilciliği konusunda varılan uzlaşmanın söze dökülmesinden kaynaklandığı belirtildi.








Etiketler: Netanyahu  Türkiye  İle  Uzlaşma  Çok  Yakın    haber

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