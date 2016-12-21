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netanyahu: suriye'de bir çözüm göremiyorum

NETANYAHU: SURİYE'DE BİR ÇÖZÜM GÖREMİYORUM

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'de çatışmanın sona ereceğine dair bir şey göremediğini ve barışçıl bir çözüm hayal edemediğini söyledi

Tarih : 21 Aralık 2016, 13:53
Puan Ver : Netanyahu: Suriye'de Bir Çözüm Göremiyorum(5/10)4


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de bir çözüm göremediğini ve ülkenin bütünlüğünü koruyacağını sanmadığını söyledi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, İsrail Basın Ofisi'nin yabancı gazeteciler onuruna düzenlediği yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Suriye'deki çatışmanın sona ereceğine dair bir şey göremediğini ve ülkedeki bu iç savaşı bitirerek savaş öncesi statükoyu temin edecek barışçıl bir çözümü hayal dahi edemediğini" belirtti.



Netanyahu, "Suriye'de bir çözüm görebiliyor muyum? Hayır. Kesinlikle tek bir mutlu Suriye olamayacak, buna şüphe yok. Peki birleşik bir Suriye olacak mı? Bundan da şüphe duyuyorum. Orada kapanlar var ve bu kapanların ortadan kaybolmak üzere olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu'nun aynı toplantıda, "Halep'teki yaralıların, tedavi için İsrail'e getirilmesinin yollarını aradıklarını" söylediği kaydedilmişti.



İsrail'de daha önce de Suriye'den binlerce yaralının tedavisinin yapıldığını aktaran Netanyahu, Halep'te yaralanan ve savaşa katılmayan kadınların, çocukların ve erkeklerin tedavi amacıyla İsrail'e getirilmesi konusunda bir yol bulunması için çaba harcadığını ifade etmişti.



 



kaynak:habertürk








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