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netanyahu şovunu yaptı, çöpe attı!

NETANYAHU ŞOVUNU YAPTI, ÇÖPE ATTI!

Hamas'ın yeni siyaset belgesini 97 saniyelik bir video görüntüsüyle çöpe gönderen İsrail Başbakanı, örgütün dünyayı kandırmaya çalıştığını söyledi.

Tarih : 08 Mayıs 2017, 10:32
Puan Ver : Netanyahu Şovunu Yaptı, Çöpe Attı!(7/10)7


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla Hamas'ın yeni siyaset belgesini çöpe attı.



97 saniyelik videonun başında masasının arkasında oturan Netanyahu, belgeyi sayfalarına veya ekranlarına taşıyan dünyanın en büyük medya organları CNN, Al Jazeera, New York Times ve The Guardian'ın sahte haber yaptığını belirtiyor.



"Hamas dünyaya yalan söylüyor ancak biz kendimize yalan söylemeyeceğiz. Hamas kadın ve çocukları öldürüyor" diyen Netanyahu, "Öyleyse, bu nefret belgesi nereye ait?" sorusunu yöneltiyor ve ardından çöp kovasını kadraja sokuyor.



Reuters haber ajansı, belgeyi çöpe atan Netanyahu'nun "Kendi devletlerini bizim devletimizi yok etmek için kullanırlar" cümlesini öne çıkardı.



 



kaynak:milliyet








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