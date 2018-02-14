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Netanyahu iddialara son noktayı koydu: Erken seçim planı yok

NETANYAHU İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU: ERKEN SEÇİM PLANI YOK

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Ben dahil kimsenin bir erken seçim planı yok" dedi. Netanyahu, polis tarafından açılan soruşturmada rüşvet almakla suçlanmıştı.

Tarih : 14 Şubat 2018, 18:30
Puan Ver : Netanyahu İddialara Son Noktayı Koydu: Erken Seçim Planı Yok(6/10)2

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, polis tarafından rüşvet almakla suçlanmasına rağmen, İsrail Koalisyon hükümetinin istikrarla görevine devam ettiğini belirterek, "Ben dahil kimsenin bir erken seçim planı yok" dedi.

"KOALİSYON İSTİKRAR İÇİNDE GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Hakkında rüşvet soruşturması süren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail'in Başkenti Tel Aviv'deki bir konferansta, "Sizi temin ederim ki koalisyon istikrar içinde görevini sürdürüyor. Sadece ben değil kimsenin erken seçime gitme gibi bir planı yok" dedi.

Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail vatandaşlarının iyiliği için bu dönemin sonuna kadar sizinle çalışmaya devam edeceğiz."

DAVA BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bu açıklamayı bu sabah İsrail Polisi'nin, hakkında siyasi kariyerindeki en büyük zorluk olan tavsiyelerini açıklamasından sonra yaptı. Polisin, Başbakan Netanyahu hakkındaki rüşvet suçlamalarından sonra hakkında dava açmanın İsrail Başsavcısının yetkisinde olduğu, bu işlemin de aylar alacağına vurgu yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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