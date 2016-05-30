

İsrail polisinin, devlet bütçesinden şahsi harcama yapmakla suçlanan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.







İsrail devlet radyosunun resmi internet sayfasında yer alan haberde, İsrail emniyetinin, kamuoyunda "Netanyahu'nun ikamet yeri" olarak bilinen davada, Sara Netanyahu hakkında bir iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.







Haberde, söz konusu davada adı geçen Netanyahu'nun yanı sıra Başbakanlık Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ezra Seedorf ve Netanyahu'nun Kayserya'daki evinde çalışan Avi Fahima hakkında da iddianame sunulması için polisin elinde yeterli delillerin olduğu kaydedildi.







Bu arada, İsrail polisi sözcüsü Luba es-Semri, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu davaya ilişkin Şubat 2015'te başlatılan soruşturmanın bittiğini ifade etti.







Soruşturmanın "yapılan bazı ihlaller, dolandırıcılık, sahtekarlık, devlet malını usulsüz kullanma" gibi konular üzerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, emniyetin, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunduğu haberlerine yönelik ise bir bilgi verilmedi.







Başbakan Netanyahu ile birlikte devlet bütçesinden şahsi harcama yapmakla suçlanan eşi Sara Netanyahu, 31 Aralık 2015'te ifade vermeye davet edilmişti.