O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

netanyahu hakkında yolsuzluk soruşturması

NETANYAHU HAKKINDA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İsrail polisi, devlet bütçesinden şahsi harcama yapmakla suçlanan Başbakan Netanyahu'nun eşi hakkında iddianame hazırlanmasını tavsiye etti.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 10:19
Puan Ver : Netanyahu Hakkında Yolsuzluk Soruşturması(7/10)7


İsrail polisinin, devlet bütçesinden şahsi harcama yapmakla suçlanan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunduğu iddia edildi.



İsrail devlet radyosunun resmi internet sayfasında yer alan haberde, İsrail emniyetinin, kamuoyunda "Netanyahu'nun ikamet yeri" olarak bilinen davada, Sara Netanyahu hakkında bir iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.



Haberde, söz konusu davada adı geçen Netanyahu'nun yanı sıra Başbakanlık Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ezra Seedorf ve Netanyahu'nun Kayserya'daki evinde çalışan Avi Fahima hakkında da iddianame sunulması için polisin elinde yeterli delillerin olduğu kaydedildi.



Bu arada, İsrail polisi sözcüsü Luba es-Semri, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu davaya ilişkin Şubat 2015'te başlatılan soruşturmanın bittiğini ifade etti.



Soruşturmanın "yapılan bazı ihlaller, dolandırıcılık, sahtekarlık, devlet malını usulsüz kullanma" gibi konular üzerinde yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, emniyetin, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında iddianame hazırlanması tavsiyesinde bulunduğu haberlerine yönelik ise bir bilgi verilmedi.



Başbakan Netanyahu ile birlikte devlet bütçesinden şahsi harcama yapmakla suçlanan eşi Sara Netanyahu, 31 Aralık 2015'te ifade vermeye davet edilmişti.








Etiketler: Netanyahu  Hakkında  Yolsuzluk  Soruşturması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER