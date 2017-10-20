NETANYAHU BOŞ DURMUYOR! KÜRDİSTAN İÇİN DÜNYA LİDERLERİYLE LOBİ YAPIYOR
Kuzey Irak'taki referanduma açıkça destek veren tek lider olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Kerkük'te hezimet yaşayan Barzani için dünya liderlerini arayıp lobi faaliyetinde bulunuyor.
Her fırsatta Irak'ta bir Kürt devleti kurulması fikrini desteklediğini söyleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dünya liderlerini arayıp Barzani için lobi faaliyetinde bulunuyor.
NETANYAHU LOBİYE BAŞLADI
Reuters, İsrailli bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun, Irak ordusunun Kürt bölgelerine yönelik harakatı karşısında Kürtlere destek bulmak için dünya liderleri nezdinde lobi çalışması yürüttüğünü belirtti.
MERKEL VE PUTİN'İ ARADI
İsrailli yetkili, Netanyahu'nun bu amaçla Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekletirdiğini söyledi.
ABD İLE DE GÖRÜŞECEK
Habere göre İsrail Ulusal Güvenlik Müsteşarı, önümüzdeki hafta ABD yönetimiyle görüşecek.
İSTİHBARAT BAKANI: KÜRTLER BUNA LAYIK
Ayrıca İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Cuma günü Tel Aviv Radyosu'na yaptığı açıklamada, Kürtlere yönelik saldırıların son bulması için çalıştıklarını, "Kürtlerin Batı'yı desteklediğini ve buna layık olduğunu" söyledi.
Katz, Netanyahu'nun ABD, Rusya, Fransa ve Almanya nezdinde temaslarda bulunduğunu kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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