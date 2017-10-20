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Netanyahu Boş Durmuyor! Kürdistan İçin Dünya Liderleriyle Lobi Yapıyor

NETANYAHU BOŞ DURMUYOR! KÜRDİSTAN İÇİN DÜNYA LİDERLERİYLE LOBİ YAPIYOR

Kuzey Irak'taki referanduma açıkça destek veren tek lider olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Kerkük'te hezimet yaşayan Barzani için dünya liderlerini arayıp lobi faaliyetinde bulunuyor.

Tarih : 20 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Netanyahu Boş Durmuyor! Kürdistan İçin Dünya Liderleriyle Lobi Yapıyor(6/10)2

Her fırsatta Irak'ta bir Kürt devleti kurulması fikrini desteklediğini söyleyen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dünya liderlerini arayıp Barzani için lobi faaliyetinde bulunuyor.

NETANYAHU LOBİYE BAŞLADI

Reuters, İsrailli bir üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun, Irak ordusunun Kürt bölgelerine yönelik harakatı karşısında Kürtlere destek bulmak için dünya liderleri nezdinde lobi çalışması yürüttüğünü belirtti.

MERKEL VE PUTİN'İ ARADI

İsrailli yetkili, Netanyahu'nun bu amaçla Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekletirdiğini söyledi.

ABD İLE DE GÖRÜŞECEK

Habere göre İsrail Ulusal Güvenlik Müsteşarı, önümüzdeki hafta ABD yönetimiyle görüşecek.

İSTİHBARAT BAKANI: KÜRTLER BUNA LAYIK

Ayrıca İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Cuma günü Tel Aviv Radyosu'na yaptığı açıklamada, Kürtlere yönelik saldırıların son bulması için çalıştıklarını, "Kürtlerin Batı'yı desteklediğini ve buna layık olduğunu" söyledi.

Katz, Netanyahu'nun ABD, Rusya, Fransa ve Almanya nezdinde temaslarda bulunduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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