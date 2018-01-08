NESTLE, ABD'DEKİ ŞEKERLEME İŞİNDEN ÇIKIYOR
ABD'deki şekerleme işinden çıkacağını açıklayan dünyanın en büyük paketli gıda üreticisi Nestle için 2,5 milyar dolarlık iki teklif geldi.
Geçtiğimiz yıl Butterfinger ve BabyRuth gibi markalarla faaliyet gösterdiği ABD'deki şekerleme işinden 900 milyon dolar gelir elde eden Nestle, portföyündeki sağlıklı ürünleri artırma stratejisi çerçevesinde ABD'deki şekerleme işinden çıkabileceğini açıklamıştı. Nestle'nin ABD'deki şekerleme ürünleri satışı bu ülkdedeki toplam cirosunun yüzde 3'ünü oluşuturuyor.
2,5 MİLYAR DOLARLIK TEKLİF
CNBC'nin Nestle'deki kaynaklarına dayandırarark verdiği habere göre, dev firmaya iki teklif Hershey ve Nutella'nın üreticisi Ferrero'dan geldi. Verilen fiyatın 2-2.5 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.
Haberde, iki teklif arasında Ferrero'nun önde olduğu ve Hershey'e göre biraz daha agresif bir strateji izlediği belirtildi. Kaynakların verdiği bilgiye göre Nestle son kararını önüzüdeki hafta içerisinde açıklayabilir. Nestle'nin şekerleme biriminin, ABD'deki toplam pazarda yüzde 11.5 pazar payı bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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