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Neslişah Alkoçlar, Eşi Engin Altan Düzyatan İle Dakikalarca Sarmaş Dolaş Dans Etti
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Neslişah Alkoçlar, Eşi Engin Altan Düzyatan ile Dakikalarca Sarmaş Dolaş Dans Etti

NESLİŞAH ALKOÇLAR, EŞİ ENGİN ALTAN DÜZYATAN İLE DAKİKALARCA SARMAŞ DOLAŞ DANS ETTİ

Neslişah Alkoçlar 38 yaşına giren oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan için doğum günü partisi organize etti. İkili doğum gününde dakikalarca sarmaş dolaş dans etti.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 10:10
Puan Ver : Neslişah Alkoçlar, Eşi Engin Altan Düzyatan İle Dakikalarca Sarmaş Dolaş Dans Etti(5/10)1

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'a sürpriz doğum doğum günü düzenleyen Neslişah Alkoçlar, eşiyle dans etmelere doyamadı. Sürpriz partide Engin Altan Düzyatan'ın yakın dostları da yerini aldı.

HERKES DOYASIYA EĞLENDİ

Engin Altan Düzyatan, 'Best Dad, Husband' (En iyi baba, koca) yazılı pastayı üfleyen ünlü oyuncu eşine sarılarak dakikalarca dans etti. Renkli kutlamaya ait görüntüler davetliler tarafından sosyal medyada paylaşılırken, geceye katılanlara üzerinde "Altan hang over" yazılı keseler hediye edildi.

Aslışah Alkoçlar da eniştesi ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına "İyi ki doğmuşsun, iyi ki abim olmuşsun" notunu düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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