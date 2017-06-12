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neslişah alkoçlar, engin altan'ın ayağını yerden kesti

NESLİŞAH ALKOÇLAR, ENGİN ALTAN'IN AYAĞINI YERDEN KESTİ

Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan'ın ayağını yerden kesti. Alkoçlar, ünlü oyuncuyu önceki gün İtalya tatiline çıkarıp erken 'Babalar Günü' kutlaması yaptı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:49
Puan Ver : Neslişah Alkoçlar, Engin Altan'ın Ayağını Yerden Kesti(9/10)11


EŞİNİN JESTİNE KARŞILIK



Jest konusunda birbirleriyle yarışan Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, skoru eşitledi. Geçtiğimiz yıl doğum günü için eşi ve oğlu Emir Aras'ın annesi Alkoçlar'ı Maldivler'e götüren yakışıklı oyuncuya sosyetik güzelden karşılık gecikmedi.



Babalar Günü için İtalya tatili organize eden Alkoçlar, sürprizi bozmamak için de tüm detaylarla ünlü oyuncudan gizli bir şekilde ilgilendi. Aşkını İtalya'nın gözde adası Capri'ye götüren Alkoçlar, eşiyle burada romantik anlar yaşadı.



GECELİĞİ 12 BİN TL!



Capri Palace Hotel'in geceliği 3 bin dolar (yaklaşık 12 bin lira) olan lüks süitinde kalan ünlü çift, Akdeniz'e karşı aşk tazeledi.



Seyahat öncesinde eşine Dilahan Doğan imzalı ve üzerinde 'EAD' yazan deri bir ceket de hediye eden Alkoçlar, tatil sürpriziyle Düzyatan'ı mest etti. Bol bol denize girip güneşlenen ikili, romantik tatillerine dair paylaştıkları karelerle de imrendirdi… Bu arada çiftin, geçen yaz olduğu gibi uzun bir süre yurt dışında kalıp tatil yapacağı öğrenildi.








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