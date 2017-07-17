İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Neslihan ile Kadir'in gün batımındaki aşk pozu adeta düşman çatlattı

NESLİHAN İLE KADİR'İN GÜN BATIMINDAKİ AŞK POZU ADETA DÜŞMAN ÇATLATTI

Güzeller güzeli oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte gün batımında öpüştükleri fotoğrafı paylaştı. İkilinin bu pozu takipçilerini mest etti.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Neslihan İle Kadir'in Gün Batımındaki Aşk Pozu Adeta Düşman Çatlattı(8/10)4

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti romantik pozlarını bir yenisini daha ekledi. Çiftin gün batımında öpüştükleri poz herkesi kıskandırdı.

415 BİNE YAKIN BEĞENİ ALDI

İkili bu muhteşem pozlarını Instagram sayfalarında paylaştı. Neslihan Atagül 415 bine yakın beğeni aldı. Fotoğrafa yüzlerce yorum yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Neslihan  İle  Kadir  İn  Gün  Batımındaki  Aşk  Pozu  Adeta  Düşman  Çatlattı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER