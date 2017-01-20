Melih Gökçek Açıkladı: Ulus Pavyonları Tarih Oluyor
Usta Oyuncu Ayberk Atilla Hayatını Kaybetti
Taksilerde En Kısa Mesafe 8 Lira 75 Kuruş Oldu
Beyaz Saray'dan Çıktı, Eve Trenle Döndü!
Mülteci Kampında Patlama !
Tendürek Dağı'na Operasyon Başlatıldı!
Karşınızda 2018 Ford Mustang
Imagine Cup İçin Başvurular Başladı
Gabe Newell Donald Trump Yarışı
Gmail Kullanıcıları Saldırı Altında!
Binlerce Kişi Galaxy Note 7 Kullanmaya Devam Ediyor
Norveç, Ulusal Analog Radyo Yayınlarını Sonlandırdı
Oled Ekranlı İphone, İphone X İsmiyle Gelebilir!
El Bab'da Deaş'ın Bombalı Araç Saldırısında 5 Asker Şehit Oldu
Çok Önemli Palm Yağı Açıklaması
40 Liralık Borca Gaz Kesilmeyecek
Toki İş Yerlerini Ve Konutlarını Satıyor!
Emekliye Promosyon Tarihi Belli Oldu
5 Tane Ceviz Yiyin! 4 Saat Bekleyin! Sonra Da...
İşte Zam Nedeniyle Stoklanan İlaçlardan Bazıları!

neslihan atagül'den kıskançlık açıklaması

NESLİHAN ATAGÜL'DEN KISKANÇLIK AÇIKLAMASI

Kara Sevda'da kocası Emir Kozcuoğlu'nun kıskançlığı yüzünden hayatı kabusa dönen Nihan karakterini canlandıran Neslihan Atagül, gerçek hayattaki eşi Kadir Doğulu ve kıskançlık haberleri konusunda açıklamada bulundu.

Tarih : 20 Ocak 2017, 09:21
Puan Ver : Neslihan Atagül'den Kıskançlık Açıklaması(6/10)8


Neslihan Atagül marka yüzü olduğu Pantene'nin davetinde güzelliği ile göz kamaştırdı. Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun kendisini kıskandığı haberleri hakkında konuştu.

Akagül "Doğrusu çok ciddiye almıyoruz. Kendi ilişkimizi, kendi hayatımızı bildiğimiz için sorun yok" dedi.



Evlerinde 6 hayvanları olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu "Planlı hayat yaşamıyorum. Hayat nasıl gelirse öyle kabul edip devam ediyorum" dedi.



Neslihan Atagül güzel bir iş olursa eşiyle aynı projede oynayabileceklerini söyledi.


 


 


kaynak:ntv










Etiketler: Neslihan  Atagül  Den  Kıskançlık  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER