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neslihan atagül, kadir doğulu'yu ağlattı

NESLİHAN ATAGÜL, KADİR DOĞULU'YU AĞLATTI

Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün rol aldığı dizinin bir sahnesinde duygu dolu anlar yaşadı.

Tarih : 23 Eylül 2016, 14:13
Puan Ver : Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'yu Ağlattı(0/10)


Başrollerinde Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi 'Kara Sevda'nın dün akşam 2. sezonu başladı. Doğulu, 'Kara Sevda'nın yeni bölümünü izlerken, dizinin 'Nihan'ı ve eşi Atagül'ün bir sahnesinde gözyaşlarını tutamadı.



"AĞLATTIN BE YARİM..."



34 yaşındaki Doğulu duygularını sosyal medyadan şöyle dile getirdi: "Ağlattın be yarim..."








Etiketler: Neslihan  Atagül  Kadir  Doğulu  Yu  Ağlattı    haber

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