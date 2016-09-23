NESLİHAN ATAGÜL, KADİR DOĞULU'YU AĞLATTI
Oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün rol aldığı dizinin bir sahnesinde duygu dolu anlar yaşadı.
Başrollerinde Neslihan Atagül ve Burak Özçivit'in yer aldığı, Star TV'nin sevilen dizisi 'Kara Sevda'nın dün akşam 2. sezonu başladı. Doğulu, 'Kara Sevda'nın yeni bölümünü izlerken, dizinin 'Nihan'ı ve eşi Atagül'ün bir sahnesinde gözyaşlarını tutamadı.
"AĞLATTIN BE YARİM..."
34 yaşındaki Doğulu duygularını sosyal medyadan şöyle dile getirdi: "Ağlattın be yarim..."
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