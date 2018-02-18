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Neslihan Atagül boşanma iddialarına son noktayı koydu!

NESLİHAN ATAGÜL BOŞANMA İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışmanın ardından boşanacakları iddia edilmişti. Atagül, sosyal medyada yaptığı "seviyor" paylaşımıyla iddialara son noktayı koydu.

Tarih : 18 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Neslihan Atagül Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu!(5/10)1

Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde şiddetli bir tartışma yaşadığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül, tartışmayı doğrulamış ancak abartıldığı gibi olmadığını söylemişti.

ARADA TATSIZLIK KALMADI

Sevgililer Günü'nde paylaşım yapmamaları da ayrılık söylentilerini güçlendirmişti. Neslihan Atagül, eşiyle videosunu "Seviyor seviyor" notuyla paylaşarak herhangi bir tatsızlık olamadığı mesajını verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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