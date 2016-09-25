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neşet ertaş vefatının 4. yılında unutulmadı

NEŞET ERTAŞ VEFATININ 4. YILINDA UNUTULMADI

Hayat görüşü, müziği ve felsefi yönüyle Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olan Neşet Ertaş, vefatının 4'üncü yılında anılıyor.

Tarih : 25 Eylül 2016, 12:16
Puan Ver : Neşet Ertaş Vefatının 4. Yılında Unutulmadı(0/10)


Türk halk müziğinin ve Orta Anadolu Türkmen Abdal Müzik geleneğinin en büyük ozanlarından biri olan, bağlamadaki ustalığı ve eserleriyle derslere konu olan sanatçının hayatı ve eserleri kitap haline getirildi, hakkında belgeseller çekildi.



74 yaşında prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ın sevenleri, ölümünün 4'üncü yılında ünlü halk ozanını unutmadı.



KIRŞEHİR'DE ANMA PROGRAMI DÜZENLENECEK



"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen bozlak ustası Neşet Ertaş için ölümünün 4. yılında Kırşehir'de anma programı düzenlenecek.



Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Neşet Ertaş'ın hayatını kaybettiği tarihte bir dizi etkinlik yapılacağını belirtti.



Bağbaşı Mezarlığı'ndaki mevlit programının ardından bozlak ustasının fotoğraflarından oluşan resim sergisinin açılacağını ifade eden Bahçeci, Kültür Merkezi'nde Neşet Ertaş ve yaşamının anlatılacağı konferans düzenleneceğini aktardı.








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