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Nereden nereye! Keita, Türkiye'de amatör takımla anlaştı

NEREDEN NEREYE! KEİTA, TÜRKİYE'DE AMATÖR TAKIMLA ANLAŞTI

Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Abdul Kader Keita, Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Eskişehir Kurtuluşspor ile anlaştı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 23:30
Puan Ver : Nereden Nereye! Keita, Türkiye'de Amatör Takımla Anlaştı(9/10)5

Galatasaray'ın eski yıldızlarından, taraftarların sevgilisi Abdul Kader Keita, Türkiye'ye geri dönüyor.

AMATÖR LİGE GELİYOR

Eskişehir'de yayın yapan Kanal 26'nın haberine göre, geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta yer alan Eskişehir Kurtuluşspor, Abdul Kader Keita ile anlaşmaya vardı.

Kurtuluşspor Başkanı Gökhan Yıldırım'ın oyuncuyla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve imzanın 18 Temmuz salı günü atılacağı kaydedildi.

Galatasaray, 2009/2010 sezonunda Lyon'dan 7,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Keita'yı, sezon sonunda 8,15 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Sadd'a göndermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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