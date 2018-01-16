Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Murat Hacıoğlu, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'la anlaştı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Murat Hacıoğlu, 38 yaşında 18. transferini gerçekleştirerek TFF 3. Lig'de mücadele eden Erbaaspor'a imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Hacıoğlu Çorum Belediyespor ile yollarını ayırmıştı.

Kaynak: haberinburada