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Nereden nereye... İşte yeni takımı

NEREDEN NEREYE... İŞTE YENİ TAKIMI

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Murat Hacıoğlu, 3. Lig ekiplerinden Erbaaspor'la anlaştı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 14:50
Puan Ver : Nereden Nereye... İşte Yeni Takımı(5/10)1

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Murat Hacıoğlu, 38 yaşında 18. transferini gerçekleştirerek TFF 3. Lig'de mücadele eden Erbaaspor'a imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Murat Hacıoğlu Çorum Belediyespor ile yollarını ayırmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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