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nepal'de yine uçak düştü

NEPAL'DE YİNE UÇAK DÜŞTÜ

Nepal'de bir gün arayla iki uçak kazası yaşandı. Ülkenin dağlık bölgesinde bugün, 11 kişi taşıyan küçük bir uçak düştü.

Tarih : 26 Şubat 2016, 15:00
Puan Ver : Nepal'de Yine Uçak Düştü(7/10)5


eknik arıza üzerine tepelikteki bir tarla üzerine inmeye çalışan uçak yere çakıldı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. Kurtarma operasyonu için bölgeye helikopter sevk edildiği açıklandı.



ÖNCEKİ GÜN DE UÇAK DÜŞTÜ



Nepal'de önceki gün de bir uçak düşmüş, uçaktaki 23 kişiden kurtulan olmamıştı.








Etiketler: Nepal  De  Yine  Uçak  Düştü    haber

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