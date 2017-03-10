NEPAL'DE OTOBÜS KAZASI: 26 ÖLÜ
Nepal'de bir otobüsün dağ yolundan uçuruma yuvarlanması sonucu 26 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.
Hükümet yetkilisi Krishna Chandra Poudel, başkent Katmandu'nun yaklaşık 400 kilometre batısındaki bir köyün yakınlarında otobüsün yoldan çıkması sonucu 26 kişinin öldüğünü, 36 kişinin yaralandığını belirtti.
Poudel, dağ yolunda ilerlerken yoldan çıkarak yaklaşık 200 metre uçuruma yuvarlanan otobüsün, Pasagad nehrine düştüğünü ifade etti.
Yöre halkının, enkazdan ceset çıkarmak ve yaralıları kurtarmak için kolluk kuvvetlerine yardımcı olduğunu söyleyen Poudel, kurtarma helikopterlerinin kaza yerindeki yaralılardan bazılarını Nepalgunj kentinde bulunan hastaneye sevk ettiğini bildirdi.
kaynak:sabah
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