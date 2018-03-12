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NEPAL'DE DÜŞEN YOLCU UÇAĞI İKİYE BÖLÜNDÜ


Nepal'de düşen yolcu uçağı ikiye bölündü
Tarih : 12 Mart 2018, 12:50
Puan Ver : Nepal'de Düşen Yolcu Uçağı İkiye Bölündü(10/10)6

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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