NEPAL'DE DÜŞEN YOLCU UÇAĞI İKİYE BÖLÜNDÜ
Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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