Her yıl yılın en iyi oyunları ve firmalarına dair yapılan oylamalar görüyoruz. NeoGAF ekibi ise bunun tam tersini yapıyor. Peki bu yılın en kötüsü olma ödülünü kazanan kim?







NeoGAF, her yıl alışılmışın aksine yılın en kötü oyuncu içeriğini seçiyor. Birçok kullanıcının oyları ile belirlenen bu liste oyunlardan oyun firmalarına, oyun sitelerinden oyun videolarına birçok kategoriden oluşuyor. 2015 yılında yılın en kötü yada NeoGAF'ın tabiri ile “FOTY” Konami seçilmişti. Bu yıl yapılan oylamada ise 2016 yılının en kötüsü birçok kişiyi şaşırtmadı. Büyük bir oy çoğunluğu ile No Man's Sky yılın en kötüsü seçilir iken ikinciliğe Palmer Lucky oturdu. Palmer Lucky'nin Oculus'un kurucusu olduğunu da belirtelim. Palmer Lucky ardından Mighty No. 9, Street Fighter V ve daha birçok isim takip etti. Aşağıda tam listeyi inceleyebilir, ayrıca listenin yanındaki numaralara bakarak ne kadar oy alındığını görebilirsiniz.







Tüm Oylar



NMS-319



Palmer Lucky-138



Mighty Number Nine-44



SFV-27



FF XV-16



Battleborn-15



Konami-9



Wii U-5



Zero Time Dilemma-5



Nintendo-5



Firewatch Ending-4



CS GO gambling-4



VR-3



Paper Mario Color-3



Sean Murry-3



Game Awards-3



Oculus Rift-2



Alison Rapp-2



NES Classic Supply-2



Dead Rising 4-2



Valve-2



Knack HD-1



Game Trailers.com-1



The Division-1



Bethesda reviews-1



Trump-1



TmanTN-1



Rift price-1



Hype-1



Gamer Gate-1



FIFA17-1



Tomorrow Children-1



Xcom 2 PC-1



Sam Uncharted 4-1



Verendos-1



Civ VI-1



Capcom-1



Metroid Fed Force-1



Homefront Rev-1



Humanity-1



Star Citizen-1



USA-1



No Knack PS+-1



Polygon Doom-1



AAA Game sequels-1



Windows 10 store-1



Iam8bit Rez-1



Lunar FC-1



NPD-1



Spike Chunsoft-1



Rise of the Tomb Raider-1



Last Guardian-1



Melt downs over games-1



Politics-1



TLOU port-1



Videogames.com-1



LionHead-1







