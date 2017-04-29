Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

NEMRUT DAĞI ETEĞİNDE KARLA MÜCADELE


NEMRUT DAĞI ETEĞİNDE KARLA MÜCADELE
Tarih : 29 Nisan 2017, 10:17
Puan Ver : Nemrut Dağı Eteğinde Karla Mücadele(8/10)10


Bitlis'in Tatvan ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü'nün kardan kapanan yolunu yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı.



Karla mücadele ekipleri, ilçeye 13 kilometre mesafede 2 bin 200 rakımdaki Nemrut Dağı eteklerine gelerek karla mücadele çalışması başlattı.



Kar kalınlığının bazı kesimlerde 5 metre ölçüldüğü bölgede yoğun çalışma yürüten ekipler, Nemrut Krater Gölü'ne giden yolu ulaşıma açtı.



Göl çevresinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.



Aydoğdu, krater gölünün yolunun açılmasıyla bölgedeki çalışmaları sonlandırdıklarını belirterek, bu yıl Bitlis'te 350 köy ve 393 mezrada 15 bin 444 kilometrede karla mücadele çalışması yürüttüklerini aktardı.



Merkez ve ilçelerinde 2 bin 341 kilometre köy yolu bulunduğunu anlatan Aydoğdu, buradaki çalışmaları 10 ekip, 90 personel ve 70 iş makinesiyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Nemrut  Dağı  Eteğinde  Karla  Mücadele    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER