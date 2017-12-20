NEJAT İŞLER'DEN RADİKAL KARAR! BU HALİNDEN ESER KALMADI
Bir dönem genç kızların peşinden koştuğu usta oyuncu Nejat İşler, saçını ve sakalını uzattığı yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler, Bodrum'da düzenlenen yazar okuması etkinliğinde hayranlarına kitap okudu. İşler'in yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı.
BODRUM'DA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR
Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Nejat İşler, genel koordinatörlüğünü yaptığı Bodrum Deneme Sahnesi'nin bir etkinliği olan "Bir yazar okuması" etkinliğinde hayranlarının karşısına çıktı.
YENİ İMAJI DİKKAT ÇEKTİ
Saçlarını uzatan İşler'in yeni imajı ise dikkatlerden kaçmadı. Yıllardır saçlarını uzatmayan ve kısa kestiren İşler'in yeniden saçların uzattığı görüldü. Saçının yanı sıra sakallarını da uzatan İşler'in yeni imajı hayranları tarafından da beğenildi.
HAYRANLARI BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
İşler, Yakaköy'de faaliyet gösteren Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleştirilen etkinlikte dünyaca ünlü yazar Charles Bukowski'nin "Dünyanın En Güzel Kızı" isimli kitabından bölümler okudu. Etkinliğe Nejat İşler'in çok sayıda hayranı ilgi gösterdi. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.
İşte Nejat İşler'in yeni imajı;
Kaynak: haberinburada
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