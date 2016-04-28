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nejat işler setlere döndü

NEJAT İŞLER SETLERE DÖNDÜ

Nejat İşler uzun bir süredir ara verdiği oyunculuğa yeniden döndü. Yapımını TAFF'ın üstlendiği, Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in başrollerini üstlendiği yılın en büyülü aşk filmi İkimizin Yerine‘nin çekimleri tamamlandı.

Tarih : 28 Nisan 2016, 11:36
Puan Ver : Nejat İşler Setlere Döndü(6/10)4


Nejat İşler, uzun bir aradan sonra kamera karşısına geçti. Yakışıklı oyuncu yeni filmi ‘İkimizin Yerine'de güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştı. İşte Nejat İşler'in son filminden detaylar..



Nejat İşler hayranlarına müjde! 2014 yılında septik şok nedeniyle yoğun bakıma alınan Nejat İşler'in hayati tehlikesi uzun süre devam etmişti. Sağlığına kavuştuktan sonra gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmeyen oyuncu Gümüşlük'te inzivaya çekilmişti.



SERENAY SARIKAYA İLE AŞK YAŞAYACAK



İşler'i setlere Serenay Sarıkaya döndürdü. TAFF'ın güzel oyuncuyla kamera karşısına geçme teklifine “Evet” diyen İşler, iki buçuk yıllık set orucunu bozdu. Filmde İşler, Sarıkaya'nın oynadığı öğrenci çiçek'in âşık olduğu edebiyat öğretmenini canlandırıyor.Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, Umur Turagay'ın yönettiği ‘İkimizin Yerine', önümüzdeki sezon gösterime girecek.








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